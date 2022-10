Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/ Roter Ford Fiesta beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf dem Netto-Parkplatz in Nottuln sind am Montag (31.10.22) zwei Autos zusammengestoßen. Eine beteiligte Autofahrerin fuhr nach Begutachtung des Schadens weg. Gegen 11.05 Uhr wollte eine 18-jährige Dülmenerin aus der Parklücke herausfahren. Eine andere Frau wollte das ebenso. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Frauen schauten sich den Schaden an. Die Unbekannte fuhr kurz darauf weg, ohne ihren Anschlusspflichten nachzukommen. Sie saß in einem schwarzen Auto mit Coesfelder Kennzeichen. Die Fahrerin ist ist 40 bis 50 Jahre alt und hat braune gelockte Haare mit blonden Strähnen getragen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

