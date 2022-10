Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg/Geldbörse gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein Einkauf im Aldimarkt endete am Samstag (29.10.) für eine Lüdinghauserin mit dem Diebstahl ihrer Geldbörse. Gegen 11 Uhr half die Lüdinghauserin einem fremden Mann etwas aus der Tiefkühltruhe zu entnehmen. An der Kasse stellte sie später den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Ob der fremde Mann etwas mit dem Diebstahl zu tun hat steht nicht fest. Sie beschreibt den Mann als ca. 60-70 Jahre alt, ca. 180 cm groß, korpulent, ausländisch. Weiterhin habe der Mann gehumpelt. Die Geldbörse konnte um kurz nach 12 Uhr von einer Zeugin hinter dem Cinema in Dülmen aufgefunden werden. Mit der gestohlenen Bankkarte wurde in der Zwischenzeit bereits eine Geldabhebung getätigt. Es wurde das Bargeld sowie die Debitkarte gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell