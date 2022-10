Polizei Coesfeld

POL-COE: Korrekturmeldung Lüdinghausen, Auf der Geest/Portemonnaie auf dem Friedhof gestohlen

Coesfeld (ots)

Korrekturmeldung zu Auftrag Nr. 4889196

Unbekannte haben einer Frau ihre Geldbörse auf einem Friedhof gestohlen. Dieser befindet sich in Lüdinghausen an der Straße "Auf der Geest", nicht in Dülmen. Ebenfalls aus Lüdinghausen stammt die Geschädigte.

Ursprungsmeldung:

Dülmen, Auf der Geest/Portemonnaie auf dem Friedhof gestohlen

Während der Grabpflege stahlen Unbekannte am Samstag (29.10.) einer Dülmenerin ihre Geldbörse aus der Handtasche, die sich in einem Korb am Fahrrad befand. Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell