POL-COE: Dülmen, Am Schlossgarten/Diebstahl aus Auto

Aus einer Handtasche, die im Fußraum vor dem Beifahrersitz stand, hat ein Unbekannter am Sonntag (30.10.) gegen 20 Uhr eine Geldbörse gestohlen. Zeugen wurden durch Geräusche auf den Diebstahl aufmerksam. Sie konnten eine dunkel bekleidete Person mit einer hochgezogenen Kapuze beobachten, die sich mit einem Fahrrad von dem Auto entfernte. Zu dem Zeitpunkt ging die Alarmanlage an den Auto an. Die hinzugerufene Polizei konnte eine eingeschlagene Scheibe an dem Auto feststellen. Die Polizei bittet darum, keine Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen. Auch Sporttaschen oder Rucksäcke, in denen sich keine Wertgegenstände befinden, sollten nicht im Auto aufbewahrt werden. Sollten sie verdächtige Personen an Autos beobachten, so informieren sie über Notruf die Polizei.

