Rottweil (ots) - Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Heerstraße und der Straße "Via L´Aquila" fast zu einem Unfall. Ein 18-jähriger fuhr auf der Heerstraße und bog mit einem BMW 560L mit überhöhter Geschwindigkeit in die Straße "Via L´Aquila" ein. Der Fahranfänger verlor dabei die Kontrolle und schleuderte in Richtung einer ...

mehr