POL-KN: (Rottweil) Zu schnell in Kurve

Auto schleudert (26.07.2022)

Rottweil (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Heerstraße und der Straße "Via L´Aquila" fast zu einem Unfall. Ein 18-jähriger fuhr auf der Heerstraße und bog mit einem BMW 560L mit überhöhter Geschwindigkeit in die Straße "Via L´Aquila" ein. Der Fahranfänger verlor dabei die Kontrolle und schleuderte in Richtung einer Bushaltestelle. Ein 12-jähriges Kind überquerte gerade die Straße und konnte sich vor dem schleudernden Auto gerade noch in Sicherheit bringen. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Mädchen kam es nicht. Zeugen schrieben das Kennzeichen des Autos auf und meldeten den Vorfall der Polizei, die wegen einer Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

