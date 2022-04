Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Bier übergossen und ins Gesicht getreten - Bundespolizei ermittelt

Essen (ots)

Am Mittwochabend (27. April) soll ein 48-Jähriger einen Mann am Essener Hauptbahnhof mit einem Bier überschüttet und ihm anschließend mit dem Schuh ins Gesicht getreten haben.

Gegen 18:45 Uhr informierte ein Reisender Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen über eine Auseinandersetzung am Busbahnhof. Vor Ort trafen die Beamten auf die beiden Männer und befragten diese. Der 48-jährige Geschädigte gab an, dass der Deutsche ihm ein Bier über den Kopf geschüttet und anschließend in sein Gesicht getreten habe. Schützen konnte er sich vor dem plötzlichen Angriff nach eigenen Angaben nicht.

Zur Identitätsfeststellungen nahmen die Beamten die beiden Essener mit zur Bundespolizeiwache. Der geschädigte türkische Staatsangehörige lehnte eine medizinische Versorgung ab.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 48-jährige Beschuldigte mit 0,8 Promille alkoholisiert war. Äußern wollte er sich zu den Vorwürfen nicht. Auch der Geschädigte wies einen Wert von 0,8 Promille auf.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Deutschen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell