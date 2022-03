Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Castrop-Rauxel

An der Hertzstraße kletterten ein Mann und eine Frau am Sonntagabend (19.55 Uhr) über den Gartenanbau eines Hauses. Sie hebelten im Anschluss ein Fenster auf und betraten das angrenzende Haus. Die beiden Unbekannten wurden vor dem Haus von Zeugen angetroffen, konnten jedoch nicht festgehalten werden. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Mit Bargeld flüchteten unbekannte Täter aus einer Wohnung an der Dünnebank. Zuvor hebelten sie die Wohnungstür auf und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Der Einbruch ereignete sich am Samstag zwischen 9 Uhr und 13 Uhr. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Von einem Werksgelände am Westring entwendeten Unbekannte, zwischen Samstagabend oder Montagmorgen, mehrere Meter eines Starkstromkabels. Sie durchtrennten einen Zaun, der das Gelände umgibt und gelangten so auf das Gelände. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor.

Bottrop

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu Büroräumen an der Isbruchstraße. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten den Bürobereich. Anschließend flüchteten sie durch ein Fenster über das Dach. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie ein Tablet und mehrere Corona-Schnelltest.

Mehrere Zugänge des Friedhofsgebäudes am Westring brachen Unbekannte auf, bevor sie verschiedene Räumlichkeiten (Büro-, Abstell-und Aufenthaltsräume) betraten. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen.

An der Franz-Kafka-Straße traf ein heimkehrender Wohnungsinhaber am Freitag um 21.50 Uhr auf Wohnungseinbrecher. Sie wurden beim Durchsuchen seiner Wohnräumlichkeiten gestört und flüchteten über die zuvor aufgehebelte Terrassentür und kletterten über eine Gartenmauer. Beute hatten die Täter nach bisherigem Kenntnisstand nicht gemacht. Gesehen hat der Bewohner zwei Männer, etwa 20-25 Jahre alt, ca. 1,75m - 1,80m groß, vollständig dunkel gekleidet.

Aus einem Gebäude an der Gabelsbergstraße entwendeten Unbekannte mehrere Kabel. Zugang verschafften sie sich, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Festgestellt wurde der Einbruchdiebstahl am Montagmorgen (14.03.)

Herten

Am Sonntag brachen unbekannte Täter an der Schützenstraße in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein. Zwischen 11 Uhr und 22.40 Uhr drückten sie, nach bisherigen Erkenntnissen, die Wohnungstür auf und entwendeten einen Laptop. Sie entkamen unerkannt.

Zu einem weiteren Wohnungseinbruch kam es zwischen dem vergangenen Montagmorgen und Freitagnachmittag. Unbekannte schlugen das Fenster einer Wohnung an der Zechenstraße ein und betraten die Räumlichkeiten. Ob die Unbekannten Beute gemacht haben, ist nicht abschließend geklärt.

Haltern am See

Am Aalweg hebelten unbekannte Täter das Fenster eines Hauses auf. Sie betraten alle Zimmer und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Das Haus suchten die Täter am Samstag, in der Zeit von 18 Uhr bis 23 Uhr, auf. Zwischen Freitagnacht und Samstagnacht suchten Unbekannte ein weiteres Haus am Aalweg auf. Dort schlugen sie ein Fenster ein, nachdem sie vergebens versucht hatten dieses aufzuhebeln. Sie durchsuchten diverse Räume und entkamen schließlich unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Datteln

Zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen hebelten Unbekannte eine Wohnungstür an der Marktstraße auf. Zum möglichen Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

An der Emscher- Lippe- Straße stahlen unbekannte Täter mehrere Kupferkabel von einer Baustelle und entkamen unerkannt. Sie durchschnitten den Bauzaun und gelangten so aufs Baustellengelände. Die Tatzeit erstreckt sich von Donnerstagabend bis Montagmorgen.

Recklinghausen

Im Kuniberg kletterten bislang unbekannte Täter am Freitagabend über eine Balkonbrüstung auf den Balkon und hebelten dort die Balkontür auf. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und Behältnisse und flüchteten schließlich ohne Beute. Täterhinweise liegen nicht vor. Es handelt sich um eine Erdgeschosswohnung.

An der Herner Straße (Süd) entwendeten bislang unbekannte Täter Kupfer von einem Baustellengelände. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Sonntag, 10 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr.

Mehrere Türen hebelten unbekannte Täter an der Theodor- Körner- Straße auf, um in die dahinterliegenden Diensträume zu gelangen. Sie öffneten mehrere Pakete und versuchten zudem zwei Tresore zu öffnen. Sie flüchteten mitsamt dem noch nicht abschließend gelisteten Diebesgut unerkannt vom Tatort. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend und Montagmorgen.

Gladbeck

Mit Goldschmuck flüchteten unbekannte Täter aus einer Wohnung an der Klopstockstraße. Am Montag brachen die Unbekannten zwischen 08.40 Uhr und 10.20 Uhr in die Wohnung im zweiten Obergeschoss ein. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

