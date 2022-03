Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Die Polizei sucht Zeugen - brennende Mülltonnen und leichter Gebäudeschaden

Recklinghausen (ots)

Zu einem bislang unbekannten Sachschaden durch Feuer kam es in der Nach zu Samstag. Gegen 1 Uhr brannten auf einem Hinterhof an der Castroper Straße drei Mülltonnen. Durch das Feuer wurden zudem ein Auto und ein Verkehrszeichen beschädigt. Im unmittelbaren Nahbereich entdeckte die Feuerwehr sodann eine weitere brennende Mülltonne an der Hachhauser Straße. Dabei wurde auch eine Garage in Mitleidenschaft gezogen - leichter Gebäudeschaden. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder vielleicht verdächtigen Personen/ Beobachtungen machen können (Tel.: 0800 2361 111). Das Fachkommissariat für Brandermittlungen hat die Arbeit aufgenommen.

