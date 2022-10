Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Dernekamp/ Nachtragsmeldung zu "Schlägerei beim Schützenfest in Dülmen"

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4757841

Im Juni kam es zu einer Schlägerei zwischen einer Tätergruppe und Angehörigen des Schützenvereins auf dem Schützenfest in Dülmen am Dernekamp.

Umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten zur Identifizierung von elf Jugendlichen und Heranwachsenden als mutmaßliche Täter des erfolgten tätlichen Angriffs auf fünf erwachsene Schützenbrüder. Alle Tatverdächtigen stammen aus Dülmen und sind zwischen 17 und 19 Jahre alt. Geholfen hat bei der Aufklärung das Videomaterial, das von Zeugen zur Verfügung gestellt wurde.

Neben den fünf Geschädigten, die mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert wurden, wurde von den mutmaßlichen Tätern auch eine 25-jährige Frau verletzt.

Die Geschädigten mussten sich aufgrund der erlittenen Verletzungen teilweise in ärztliche Behandlung begeben.

Ursache der Attacke war vermutlich die Aufforderung eines Geschädigten an die Täter, mit dem mutwilligen Zerschlagen von Gläsern auf der Straße vor dem Festzelt aufzuhören.

Die Tatverdächtigen müssen sich nun auf ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung einstellen.

Ursprungsmeldung:

Auftrag Nr. 4757841

Am 05.06.2022, gegen 03.00 Uhr, kam es zu einer Schlägerei zwischen einer unbekannten Tätergruppe und Angehörigen des Schützenvereins auf dem Schützenfest in Dülmen am Dernekamp. Dabei wurden vier Männer im Alter von 28-46 Jahren verletzt.

Bereits im Festzelt kam es zwischen den Geschädigten, die Mitglieder im dortigen Schützenverein sind, und den unbekannten Tätern zu einer verbalen Streitigkeit. Der Vorstand des Schützenvereins bat die unbekannten Täter daraufhin, das Zelt und das Fest zu verlassen. Dieser Bitte kamen sie zunächst nach.

Vor dem Festzelt entfachte der Streit erneut und es kam zu einer Schlägerei zwischen den zwei Gruppen. Mehrere Zeugen gaben unabhängig voneinander an, dass circa 30 unbekannte jugendliche Täter auf 10 Mitglieder des Schützenvereines einschlugen und traten, dabei verletzten sich vier Personen.

Als die unbekannten Tatverdächtigen das Martinshorn der eintreffenden Polizei gehört hätten, seien sie in alle Richtungen weggerannt.

Die Täter konnten nicht näher beschrieben werden.

Zwei Personen mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Zeuge filmte die Schlägerei. Dieses Video wird der Polizei für die Ermittlungen zur Verfügung gestellt.

