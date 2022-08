POL-MK: Unfallgegner geschlagen/ Aufbruchspuren an Tür

Meinerzhagen (ots) - Am Sonntagmorgen brannte in der Bergstraße mehrere Pakte Zeitungen. Gegen 4 Uhr wurde die Polizei über das Feuer im Bereich der Bushaltestelle informiert. Der Melder begann mit Austreten des Feuers, so dass die hinzugerufenen Feuerwehr nur noch das Glutnest löschen musste. Am Bushaltehäuschen entstand kein Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen unter 02354-9199-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

