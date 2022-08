Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch festgestellt

Auto zerkratzt

Werdohl (ots)

Einbruch festgestellt

Durch Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters verschafften sich unbekannte Täter am 05.08.2022 zwischen 11:50 Uhr und 15:30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Repkering. Sie entwendeten nach bisherigem Kenntnisstand Schmuck und Bargeld. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Werdohl unter 02392-9399-0 entgegen. Auto zerkratzt Ein am Reidemeisterweg parkender Mercedes (A Klasse) wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmittag, 14:30 Uhr durch unbekannte Täter zerkratzt. Die gesamte rechte Fahrzeugseite wies mehrere Kratzer auf. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell