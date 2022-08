POL-MK: Kontrolle eines Anhängers / Endstation Schrottplatz

Iserlohn (ots) - Am 01.08.2022 gegen 21:30 Uhr kam es auf dem Dördelweg in Iserlohn in Höhe eines dortigen Kiosks zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 15-Jährigen, die den Gehweg mit Kopfhörern in den Ohren entlanglief. Konkret wurde die Geschädigte von einem bislang unbekannten männlichen Täter von hinten zunächst an den Schultern und anschließend im Hals- und Brustbereich berührt. Beim Losreißen ...

mehr