Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Polizei sucht Geschädigten nach Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am 14.12.2021 gegen 18.00 Uhr beschädigte eine 21-jährige Opel Fahrerin beim Ausparken in der Wilhelm-Maybach-Straße ein dort geparktes Fahrzeug. Die Unfallverursacherin verließ kurzzeitig den Unfallort, um die Polizei zu verständigen. Als sie zurück kam war das beschädigte Fahrzeug verschwunden. Zu dem beschädigten Fahrzeug konnte die Unfallverursacherin keine Angaben machen. Der oder die Fahrzeughalterin werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06205-28600 mit dem Polizeirevier Hockenheim in Verbindung zu setzen.

