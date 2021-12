Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Auto nach Zusammenstoß auf dem Dach gelandet

Mannheim-Käfertal (ots)

Der VW einer 84-Jährigen blieb nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag im Stadtteil Käfertal auf dem Dach liegen. Die 84-jährige Frau war kurz nach 12 Uhr mit ihrem VW auf der rechten Fahrspur der Waldstraße in Richtung Waldhof unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Straße "Auf dem Sand" wechselte sie die Fahrspur nach links und übersah dabei einen auf der linken Spur fahrenden Lastwagen und stieß mit dem Fahrzeugheck gegen die Front des Lastwagens. Dadurch geriet der VW der Seniorin ins Schleudern und prallte gegen die Bordsteinkante. Hierdurch drehte sich das Fahrzeug aufs Dach und blieb auf der linken Fahrspur der Gegenrichtung liegen. Die Frau zog sich dabei Verletzungen zu und wurde, nachdem sie von der Feuerwehr aus dem Auto befreit worden war, zur Untersuchung und Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der VW wurde von der Feuerwehr wieder auf die Räder gestellt und anschließend abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme waren die Fahrbahnen in beide Richtungen vorübergehend nur einspurig befahrbar. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

