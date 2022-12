Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Stark alkoholisierte PKW Fahrer mitten am Tag

Mainz, Weisenau, Bretzenheim (ots)

Gleich zwei Mal sind in Mainz gestern, im Laufe des Tages Autofahrer mit sehr hohen Promillewerten aufgefallen und mussten am Ende ihre Führerscheine abgeben. Gegen 11:00 Uhr wurde der Polizei das Fahrzeug eines Paketdienstes im Stadtteil Weisenau gemeldet. Der Fahrer würde rote Ampeln missachten und Schlangenlinien fahren. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wies der 46-jährige Fahrer deutliche Ausfallerscheinungen auf. Nach dem Aussteigen fiel er gegen die Seitenwand seines Fahrzeuges. Dort musste er sich dort abstützen um nicht umzufallen. Seine körperlichen Reaktionen waren sehr verzögert. Bei einem Alkoholtest erreichte er einen Wert von 1,7 Promille.

Fast 2,7 Promille wies am Nachmittag eine 46-jährige Frau in Mainz-Bretzenheim dann auf. Sie war gegen 16:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters beim Rückwärtsausparken zunächst gegen ein geparktes Auto gestoßen und weitergefahren. Auf ihrem weiteren Weg vom Parkplatz prallte sie gegen ein weiteres, geparktes Auto. Der zufällig anwesende Fahrer dieses geparkten PKW verhinderte die Weiterfahrt der Frau, indem er den Schlüssel ihres Autos an sich nahm. Nachdem sie aus ihrem Auto ausgestiegen war, stürzte sie zu Boden und erlitt eine leichte Kopfverletzung.

Glücklicherweise sind in beiden Fällen keine weiteren Personen zu Schaden gekommen. Beiden Personen wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen werden. Die Schlüssel zu den Fahrzeugen wurden einbehalten und beide Führerscheine beschlagnahmt. Die Polizei hat gegen beide ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, bzw. gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell