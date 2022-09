POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in ein leerstehendes Haus

Ibbenbüren (ots) - In Ibbenbüren sind seit Freitag (09.09.22) drei Autos aufgebrochen worden. An der Straße An der Umfluth am Aaseebad drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen blauen VW Passat ein. Sie schlugen mehrere Scheiben ein und bauten das Navigationsgerät aus. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag (10.09.22), 23.00 Uhr und Sonntag (11.09.22), 10.30 Uhr. In derselben Nacht ist am dem Aaseebad-Parkplatz ...

