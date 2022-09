Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Scheune abgebrannt

Mettingen (ots)

Ein Zeuge meldete am Montagabend (12.09.) gegen 20.10 Uhr einen Brand am Hagebröcker Weg. Dort stand eine Scheune in Flammen. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war eine Vielzahl von Feuerwehrkräften bereits vor Ort. Die Scheune, in der sich neben Heuballen auch Landmaschinen befanden, stand in Vollbrand. Während der Löscharbeiten stürzte das Dach nach und nach ein. Das Feuer breitete sich nicht auf weitere Gebäudeteile aus. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Auch zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen schließen sich an.

