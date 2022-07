Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Restmüllcontainer in Brand

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter haben einen Restmüllcontainer an der Bogenstraße in Brand gesetzt. Ein Zeuge stellte das Feuer am späten Montagabend (18.07.22) gegen 23.00 Uhr fest und alarmierte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Polizei stand der Container vor einem Mehrfamilienhaus im Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, die Flammen breiteten sich nicht weiter aus. Der Container brannte nieder. Niemand wurde verletzt und es entstand kein Gebäudeschaden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und sucht Zeugen, Hinweise werden bei der Wache in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515.

