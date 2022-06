POL-IZ: 220613.6 Quarnstedt: Fahrten unter Drogeneinfluss

Marne (ots) - Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter in Marne in einem Entwässerungsgraben diverse Altreifen entsorgt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf denjenigen geben können. Im Zeitraum von Freitag, 17.00 Uhr, bis zum Samstag, 12.00 Uhr, suchte eine Person, vermutlich mit einem großen Fahrzeug, den Plattenweg im Voigtsweg auf. Hier entsorgte sie an zwei Stellen insgesamt 29 Altreifen in dem ...

