POL-IZ: 220613.3 Büsum: Antennen-Dieb zeigt sich reuig

Dammfleth (ots) - Am Sonntagmittag hat sich in Dammfleth ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs ereignet. Der Fahrer erlitt bei dem Unglück lebensgefährliche Verletzungen, seine Ehefrau schwere. Beide Beteiligte kamen in ein Krankenhaus. Gegen 12.00 Uhr war ein Senior in Begleitung seiner Ehefrau auf der Landesstraße 136 aus Richtung Beidenfleth ...

