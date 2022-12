Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nach Verkehrsunfall verstorben

Mainz-Hechtsheim (ots)

Wie wir seinerzeit berichteten kam es Mitte Oktober dieses Jahres auf der Rheinhessenstraße zwischen Mainz-Ebersheim und Mainz-Hechtsheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Damals geriet ein Kleintransporter in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Opel und ein dem Opel nachfolgender Motorradfahrer wurde schwerstverletzt. Einige Tage nach dem Verkehrsunfall verstarb der 78-jährige Fahrer des Opels an den Unfallfolgen im Krankenhaus. Der 56-jährige Motorradfahrer erlag nun am gestrigen Mittwochabend ebenfalls seinen Verletzungen. Die Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Mainz 3 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz geführt und richten sich gegen einen 37-jährigen Mann aus Wiesbaden, der zum Unfallzeitpunkt Fahrer des Kleintransporters war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell