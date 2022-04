Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220421.3 Itzehoe: Nachbarin entdeckt Einbruch

Itzehoe (ots)

Eine aufmerksame Nachbarin entdeckte am Donnerstag um 12.30 Uhr, dass der Schließzylinder von der Eingangstür bei einem Einfamilienhaus in der Straße Am Paradies beschädigt war. Unbekannte Täter drangen in das Gebäude ein und durchwühlten im Innenbereich Schubladen und Schränke. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus. Derzeit steht noch nicht fest, was bei dieser Tat entwendet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

