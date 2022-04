POL-IZ: 220421.8 Heide: Rüttelplatte entwendet

Wesselburen (ots) - Am Mittwoch ist es am helllichten Tag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wesselburen gekommen. Die Täter erbeuteten nach derzeitigen Erkenntnissen Schmuck, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 12.45 Uhr waren die Bewohner des Hauses in der Straße Blauort unterwegs. Als sie zurückkehrten, mussten sie ...

