Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220421.9 Weddingstedt: Betrüger meldete sich über Whats App

Weddingstedt (ots)

"Hallo Papa, mein Handy ist kaputtgegangen..." Eine fremde Telefonnummer erscheint am Dienstag auf dem Display und veranlasst einen 79jährigen Mann aus Weddinghusen, in Kontakt zu treten. Die angebliche Tochter täuschte Geldnöte vor und erbat, mehrere Überweisungen vorzunehmen. So kam es zu Onlineüberweisungen in einem hohen vierstelligen Bereich. Am nächsten Morgen flog der Betrug auf, nachdem ein Gespräch mit der echten Tochter stattfand. Die Polizei bittet, besonders aufmerksam zu sein und fremde Kontakte kritisch zu überprüfen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell