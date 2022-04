Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220421.2: Itzehoe/Hohenaspe: Kontrollen verlaufen positiv auf Drogen

Itzehoe/Hohenaspe (ots)

Am Donnerstag verliefen zwei Kontrollen positiv auf Drogen im Straßenverkehr. Um 10:10 Uhr stoppten Polizeibeamte einen 36jährigen Itzehoer mit seinem Fahrzeug am Forellenbach in Itzehoe. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Gegen 22:53 Uhr wurde ein 28jähriger Itzehoer Autofahrer in der Brunnenstraße in Hohenaspe angehalten. Hier verlief ein Drogenvortest positiv auf Opiate. In beiden Fällen wurden Blutproben angeordnet und ein Bericht an die Führerscheinstelle gefertigt. Es folgt für beide Autofahrer ein Verfahren wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter berauschenden Mitteln.

