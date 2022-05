POL-DO: Alleinunfall auf der A 4 in Fahrtrichtung Köln: Auto überschlägt sich

Berlin (ots) - Alles neu macht der Mai: Am 7. und 8. Mai 2022 startet in Berlin die erste APOTHEKENTOUR, powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE. Zum Auftakt des Messe-Events werden hunderte Apotheker:innen, PTA und PKA erwartet. Rund 20 Top-Hersteller präsentieren ihre Marken, Dienstleistungen und Produktneuheiten. Letzte Anmeldungen für Berlin oder auch bereits für die weiteren Städte sind unter ...

