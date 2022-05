POL-DO: Digitaler Präventionsvortrag diesen Monat am zweiten Donnerstag

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0513 Am Donnerstag (5. Mai) kam es gegen Mitternacht in Dortmund Hörde zu einem Raub auf einen Kiosk. Der Tatverdächtige flüchtete ohne Beute. Mitten in der Nacht betrat ein unbekannter Mann den Kiosk am Schildplatz 4 in Dortmund. Er zog ein großes Messer und bedrohte die 47-jährige Dortmunderin, welche an der Kasse stand. Als der Täter kurzzeitig abgelenkt war, griff die Angestellte ...

