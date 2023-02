Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Hotel

Bad Frankenhausen (ots)

Einbrecher suchten ein Hotel in der Kur- und Erholungsstadt am Donnerstagmorgen heim und gingen auf Beutezug. Hierzu verschafften sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten des Hotels und durchsuchten eine Vielzahl an Zimmern nach möglichem Beutegut. Erbeutet wurden letztendlich mehrere hundert Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag, da die Täter rabiat vorgingen. Bis zum Mittag dauerten die spurentechnischen Untersuchungen, bei der eine Vielzahl an Spuren gesichert werden konnte, an. Die Polizeiinspektion Kyffhäuser ermittelt in dem eingeleitetem Strafverfahren.

