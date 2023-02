Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handtaschendiebstahl - Täter flüchtig

Beuren (ots)

Einer Radfahrerin wurde am Mittwochabend zum Verhängnis, dass sie ihre Geldbörse offen einsehbar in einem Fahrradkörbchen transportierte. Der unbekannte Täter griff im Vorbeigehen nach dem Portemonnaie und flüchtete mit der Beute zunächst per pedes und dann in einem roten Fahrzeug. Auf der Flucht mit dem Fahrzeug macht er auch vor einer roten Ampel nicht Halt und fuhr einfach weiter. Der Flüchtige entfernte sich in Richtung Kallmerode. Durch die Tat erbeutete er Dokumente und Chipkarten der Geschädigten. Die Tat ereignete sich gegen 17.50 Uhr. Der Täter wird als etwa 175 cm groß beschrieben. Er trug eine dunkle Oberbekleidung und eine Jogginghose. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden. Die Polizei weißt eindringlich darauf hin, dass Wertgegenstände nie offen transportiert werden sollten. Tragen sie diese immer eng an dem Körper und nicht einsehbar für andere.

