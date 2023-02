LPI-NDH: Umkleideräume von Dieben heimgesucht

Bad Langensalza (ots) - Ein hochwertiges E-Bike der Marke KTM wurde in der vergangenen Nacht von einem Wohnmobil entwendet. Das Pedelec war an einem Fahrradträger befestigt. Gegen 01.30 Uhr bemerkte der in dem Wohnmobil befindliche Eigentümer, dass jemand um das Fahrzeug schlich - als er nachschaute, war das Rad weg. Der Wert des E-Bikes beläuft sich auf 3500 Euro. Der Täter ließ als Tatmittel eine Zage zurück, ...

