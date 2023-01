POL-PPWP: Viel Geld an Betrüger verloren

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte Täter haben versucht, in ein Geschäft in der Kirchenstraße einzubrechen. Am Mittwochmorgen fielen an der Eingangstür des Ladens mehrere "verräterische Spuren" auf, die darauf hindeuten, dass sich jemand daran zu schaffen gemacht hat. Es war den Unbekannten aber nicht gelungen, die Tür zu öffnen. Zurück blieb lediglich der Sachschaden. Gestohlen wurde ...

