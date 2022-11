Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Wochenstart mit zwei Festnahmen am Flughafen Stuttgart

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart vollstreckte zum Wochenbeginn zwei Haftbefehle. Am Montagmittag, den 31. Oktober 2022, wurde im Flughafenterminal ein 25-jähriger, estnischer Staatsangehöriger einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten der Bundespolizei fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Landshut mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Fahren trotz Fahrverbots gesucht wurde. Der Delinquent wurde festgenommen und in die Diensträume verbracht, wo ihm die Polizeibeamten den Haftbefehl eröffneten. Der Verurteilte konnte die Geldstrafe samt Kosten von knapp 1180 Euro bezahlen und somit eine Gefängnisstrafe abwenden. Frei kam der Festgenommene dennoch nicht sofort. Er war im Besitz von geringen Mengen Marihuana und Haschisch, weshalb ein neues Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Besitz von Betäubungsmittel eingeleitet wurde. Für die weitere Anzeigenbearbeitung wurde der 25-Jährige an die zuständige Landespolizei übergeben. Von dort aus wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am gleichen Mittag freigelassen. Ein weiterer Haftbefehl wurde am Dienstagvormittag, den 1. November 2022, bei der polizeilichen Ausreisekontrolle nach Istanbul vollstreckt.

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart stieß bei einem vorstelligen, türkischen Passagier auf eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Heilbronn. Der 35-jährige Fluggast musste sich wegen Körperverletzung verantworten. Es erfolgten die Festnahme und Mitnahme in die Diensträume, wo ihm der Vollstreckungshaftbefehl eröffnet wurde. Der Verurteilte kontaktierte einen Verwandten, der für ihn die verhängte Geldstrafe samt Kosten in Höhe von rund 1170 Euro beglich. Der Fluggast durfte damit seinen Weg fortsetzen und flog nach Istanbul.

