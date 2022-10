Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Zwei Einlieferungen ins Gefängnis

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart nahm am Dienstag, den 25. Oktober 2022 zwei Personen aufgrund von Vollstreckungshaftbefehlen fest. So wurde ein 31-jähriger, rumänischer Staatsangehöriger bei einer Polizeikontrolle im Terminal des Airports um Mitternacht durch Beamte der Bundespolizei festgenommen. Gegen den Mann lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahl vor. Die Beamten eröffneten dem Festgenommenen in den Diensträumen der Bundespolizei den Haftbefehl. Anschließend wurde der Verurteilte zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim eingeliefert.

In einem weiteren Fall wurde am gleichen Nachmittag ein 27-jähriger, rumänischer Staatsangehöriger bei der Einreisekontrolle aus Bukarest festgenommen. Die Beamten der Bundespolizei waren auf eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Dortmund zur Strafvollstreckung gestoßen. Der Passagier musste sich wegen Fälschung von Kreditkarten in Tateinheit mit Betrug in fünf Fällen verantworten. Nach Eröffnung des Vollstreckungshaftbefehls wurde der festgenommene Reisende für die Verbüßung einer Rest-Gesamtfreiheitsstrafe von 73 Tagen ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim eingeliefert.

