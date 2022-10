Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Eine Person mit drei Haftbefehlen am Flughafen Stuttgart festgestellt.

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei nahm am Donnerstagmittag (20.10.2022) einen 38-jährigen deutschen Staatsangehörigen im S-Bahnbereich am Flughafen Stuttgart fest. Gegen die Person lagen gleich zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Ellwangen und ein Haftbefehl des Amtsgericht Aalen wegen Diebstahl, Trunkenheit im Verkehr und Erschleichen von Leistungen vor. Die Beamten verbrachten den deutschen Staatsangehörigen in die Diensträume der Bundespolizei und eröffneten ihm die Haftbefehle. Im Anschluss wurde der Verurteilte zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von vier Monaten in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart - Stammheim eingeliefert.

