Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Zwei Festnahmen am Wochenende am Flughafen Stuttgart

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei vollstreckte am Freitagnachmittag (21.10.2022) am Flughafen Stuttgart bei einem 41-jährigen deutschen Staatsangehörigen einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Reisende wurde nach Landung des Fliegers aus Istanbul von den Polizeibeamten der Bundespolizei festgenommen. Nach Eröffnung des Vollstreckungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Stuttgart, bezahlte der Festgenommene die gesamte Geldstrafe von 1480 Euro und konnte somit eine Gefängnisstrafe abwenden. Der Verurteilte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

In einem zweiten Fall wurde ein 20-jähriger deutscher Staatsangehöriger am Sonntagmorgen (23.10.2022) von Beamten der Bundespolizei, ankommend aus Istanbul, aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls des Amtsgerichts Mannheim verhaftet. Dem 22-jährigen wird zu Last gelegt, unerlaubt mit Betäubungsmitteln in größeren Mengen gehandelt zu haben, wobei er auch der Kopf einer Gruppe gewesen sein soll. Nach Vorführung beim zuständigen Haftrichter, wurde der 20-jährige Fluggast in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim eingeliefert.

