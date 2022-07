Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bedroht und ausgeraubt

Am Sonntag soll ein 23-Jähriger einen Raub in Ulm begangen haben.

Gegen 20.30 Uhr befand sich ein 18-Jähriger im Bereich einer Tankstelle in der Illerstraße und wartete auf einen Bekannten. Währenddessen kam der 23-Jährige, ein flüchtiger Bekannter, auf seinem Fahrrad vorbeigefahren. Der soll den 18-Jährigen unvermittelt angegriffen und zu Boden gerissen haben. Mit einem großen Stein soll der 23-Jährige dem 18-Jährigen gedroht und die Herausgaben von Wertsachen gefordert haben. Der 23-Jährige nahm dann das Mobiltelefon und die Bautasche des anderen an sich und fuhr in Richtung Römerplatz weg. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und informierte mit dem 18-Jährigen die Polizei. Die Polizei fahndete nach dem 23-Jährigen. Die blieb bislang verschwunden. Die Kriminalpolizei Ulm nahm die Ermittlungen auf.

