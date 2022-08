POL-PPRP: Streit eskaliert

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend (25.08.2022) gegen 18 Uhr befand sich ein 20-Jähriger gemeinsam mit seiner Partnerin und dem gemeinsamen Kleinkind am Rheinufer in Höhe der August-Macke-Straße. Das Paar wurde durch einen betrunkenen Mann angepöbelt, sodass es zu einem Streitgespräch kam. Der derzeit unbekannte Täter zog ein mitgeführtes Messer aus seinem Rucksack und verletzte den 20-Jährigen leicht am Arm. ...

mehr