POL-PPWP: Gestohlene Gitarre im Internet angeboten

Wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis. Der 33-Jährige hatte auf einer Verkaufsplattform im Internet eine gestohlene Gitarre angeboten. Ob er auch für den Diebstahl verantwortlich ist, wird weiter ermittelt.

Die rechtmäßige Eigentümerin der Gitarre meldete sich am Dienstag bei der Polizei. Sie hatte das Instrument in einem Kleinanzeigenportal entdeckt und war sich sicher, dass es sich um genau die Gitarre handelt, die ihr im September in Kaiserslautern aus dem Auto geklaut worden war. An jenem Tag lag der Gitarrenkoffer in ihrem Fahrzeug - und dieses stand unverschlossen im Innenhof ihres Anwesens in der Kaiserstraße. Der Täter konnte nicht ausfindig gemacht werden.

Als die Frau nun - rund vier Monate später - das Inserat im Internet entdeckte, wandte sie sich direkt wieder an die ermittelnde Dienststelle. Der Anbieter des Instruments wurde ausfindig gemacht und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei händigte der 33-Jährige die Gitarre aus. Zu den Vorwürfen äußerte er sich nicht. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

