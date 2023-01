Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wem ist ein Pick-Up-Truck aufgefallen?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag auf einem Feld zwischen Erfenbach, Stockborn und dem Industriegebiet Nord die Fahrmanöver eines großen Pick-Up beobachtet haben. Der Fahrer des Wagens richtete einen vermutlich kaum zu reparierenden Flurschaden an. Zwischen 20:30 Uhr und 21:15 Uhr drehte der Unbekannte mit seinem Truck auf dem bereits eingesäten Feld seine Pirouetten. Das Fahrzeug war auffallend hell beleuchtet und weithin sichtbar, weshalb der große Wagen insbesondere Verkehrsteilnehmern auf der Bundesstraße 270 zwischen Kaiserslautern-Siegelbach und Otterbach aufgefallen sein könnte. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zum Fahrer machen? Wem ist ein großer Pick-Up-Truck aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell