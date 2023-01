POL-PPWP: Überholmanöver endet mit Unfall

Kaiserslautern (ots) - Wegen seines rüpelhaften Verhaltens ermittelt die Polizei gegen einen Autofahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen. Der Mann war am Dienstagvormittag auf einem Tankstellengelände in der Merkurstraße negativ aufgefallen. Vom Verhalten betroffen war ein Fahrradfahrer, der dem Pkw gewissermaßen in die Quere kam. Nach Angaben des 57-Jährigen wollte er gegen 11.30 Uhr die Einfahrt zum ...

mehr