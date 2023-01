Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit zwischen Hausbewohnern eskaliert

Kaiserslautern (ots)

Ein Streit zwischen einer Mieterin und ihrem Vermieter ist am Mittwoch im Stadtgebiet eskaliert. Die Frau gab gegenüber der Polizei zu Protokoll, dass sie von dem 75-Jährigen geschlagen worden sei. Sie habe einen Sessel in ihre Wohnung im Obergeschoss getragen, was dem Vermieter missfallen habe. Der Mann sei daraufhin ausgerastet. Nach Angaben der 35-Jährigen war es in der Vergangenheit bereits zu Differenzen gekommen. Der 75-Jährige bestritt den Vorwurf. Er habe die Frau nicht geschlagen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell