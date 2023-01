Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: An Ladentür zu schaffen gemacht

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, in ein Geschäft in der Kirchenstraße einzubrechen. Am Mittwochmorgen fielen an der Eingangstür des Ladens mehrere "verräterische Spuren" auf, die darauf hindeuten, dass sich jemand daran zu schaffen gemacht hat. Es war den Unbekannten aber nicht gelungen, die Tür zu öffnen. Zurück blieb lediglich der Sachschaden. Gestohlen wurde nichts.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

