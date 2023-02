Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Durch eine eingeschlagene Scheibe eines Autos gelangten Unbekannte an eine im Fahrzeug befindliche Handtasche. Das Fahrzeug war verschlossen und nur wenige Minuten unbeaufsichtigt, dennoch waren die Täter am helllichten Tage erfolgreich. Die Tat ereignete sich Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr in dem Sommerweg. Das Beutegut beträgt eine Bargeldsumme im zweistelligen Bereich. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang wiederholt darauf hin, Wertgegenstände niemals offen einsehbar im Fahrzeug abzulegen.

