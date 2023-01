Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrer kommt von der Straße ab- 10.000 Euro Blechschaden

Tuttlingen (ots)

Rund 10.000 Euro Blechschaden ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Samstag, gegen 19 Uhr, auf der Kreisstraße 5945 zwischen Tuttlingen und Altental ereignet hat. Ein 58-jähriger Fahrer eines Ford Tourneo war auf der K 5945 von Tuttlingen herkommend in Richtung Neuhausen unterwegs. In einer Linkskurve kam der Mann nach rechts von der Straße ab und streifte über mehrere Meter entlang eine dortige Schutzplanke. Die Polizei schätzt die Höhe des am Ford entstandenen Sachschadens auf etwa 10.000 Euro. Die Schadenshöhe an der Leitplanke ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell