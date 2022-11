Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in leerstehende Wohnung mit Täterkontakt

Kottenheim (ots)

Am 09.11.2022, 09.45 Uhr brach im Industriegebiet Kottenheim, August-Horch-Straße eine unbekannte männliche Person in ein leerstehendes Wohnhaus ein und wurde von der ehemaligen Bewohnerin überrascht, als diese restliche Gegenstände abtransportieren wollte. Der männliche Täter flüchtete daraufhin mit seinem Diebesgut (Schmuck und Bargeld) aus dem Haus und fuhr mit einem schwarzen Motorrad in unbekannte Richtung davon. Laut Personenbeschreibung soll der Täter mit einer schwarzen Hose und grauer Jacke bekleidet gewesen sein. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise, insbesondere um verdächtige Beobachtungen, bei welchen ein Motorradfahrer auffällig in Erscheinung getreten ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell