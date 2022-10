POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad in Nordenham +++ eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 26. Oktober 2022, gegen 9:00 Uhr, kam es in Großenkneten auf einem Feldweg an der Straße 'Zum Almsweg' zum Fund einer Granate aus dem zweiten Weltkrieg. Die 42 Kilogramm schwere und im Durchmesser 15 Zentimeter große Granate wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMB) vor Ort in Augenschein genommen und schließlich abtransportiert. Es ist am Fundort nicht zur Sprengung der ...

