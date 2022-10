Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verdacht einer Bedrohungslage in Elsfleth +++ keine Verletzten

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 26. Oktober 2022, gegen 8:50 Uhr kam es in Elsfleth im Bereich der 'Lerchenstraße' in einem Mehrfamilienhaus zu einem größeren Polizeieinsatz.

Der Leitstelle in Oldenburg wurde ein vermeintlicher Bedrohungssachverhalt gemeldet.

Die Polizei war daher mit einem größeren Aufgebot vor Ort, sperrte kurzzeitig den unmittelbaren Nahbereich um das dortige Mehrfamilienhaus ab und fing an die dort anwesenden Personen aus dem Objekt zu evakuieren.

Die ersten Polizeikräfte vor Ort konnten die Lage schnell aufklären und feststellen, dass keine Bedrohung vorlag.

Anschließend konnte alle wieder in ihre Wohnungen.

Bei dem Einsatz ist niemand verletzt worden.

Kurzzeitig könnte es hierdurch zu Verkehrsbehinderungen gekommen sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell