POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw kollidiert mit Laternenmast in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 25. Oktober 2022, gegen 9:00 Uhr, kam es in Ganderkesee im Kreuzungsbereich der Straßen 'Bergedorfer Straße' und 'Im Lekkerland' zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw BMW. Ein 60-jähriger Sattelzugfahrer fuhr in den Kreuzungsbereich ein, um abzubiegen und übersah dabei die bevorrechtigte, von rechts kommende ...

