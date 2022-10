POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Delmenhorst (ots) - Im Zeitraum von Montag, 24. Oktober 2022, 13:15 Uhr bis 15:10 Uhr brachen bislang unbekannte Täter*innen in ein Einfamilienhaus in der Deichstraße in Berne ein. Die noch unbekannten Täter*innen gelangen durch das Aufhebeln eines Fensters in das Wohnhaus. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie ...

mehr